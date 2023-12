Apre le porte la mostra del Centro Arancia

Oggi, alle 15.30, sarà inaugurata la mostra del Centro Arancia "In-Arte" nelle gallerie di Palazzo Sangallo, a Tolentino. Promossa da Comune, Cooss, associazione dei familiari "Volontari senza confini", è visitabile fino al 10 dicembre. Il CentroArancia, struttura residenziale e centro diurno per persone diversamente abili, promuove questa esposizione: gli ospiti, guidati dagli educatori, si sono cimentati infatti nella riproduzione di opere d’arte realizzate in varie epoche da artisti della scena perlopiù contemporanea, come Kandinsky, Klee, Rothko, Banksy, Picasso, Mondrian, Mirò e Van Gogh. "Questa attività – spiegano i promotori - è stata un mezzo per stimolare le facoltà cognitive, la percezione delle emozioni, le abilità manuali ed espressive dei ragazzi del CentroArancia".