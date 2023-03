Apre uno Sportello Antiviolenza per il territorio

di Lucia Gentili

Apre uno Sportello Antiviolenza a Tolentino, attivo su richiesta per donne vittime di violenza. La novità è stata illustrata ieri in conferenza dall’assessore alle Politiche sociali Elena Lucaroni, con il coordinatore degli Ambiti territoriali sociali Ats 16, 17 e 18 Valerio Valeriani, la coordinatrice dell’Ats 15 Carla Scarponi. Erano presenti anche il tenente Federico Pellegrini (comandante Norm della Compagnia di Tolentino), il maresciallo maggiore Lorenzo Ceglie (referente provinciale per la violenza di genere), l’assessore Flavia Giombetti e il consigliere comunale Benedetta Lancioni, l’assistente sociale dell’Ats 15 Valeria Pasqualini, la responsabile servizi Ats 15 per la cooperativa Il Faro Beatrice Pini, l’operatrice per l’accoglienza Cav Claudia Pettinari, la responsabile dell’ufficio servizi Maria Pia Branchesi con le assistenti sociali del Comune di Tolentino Silvia Gabrielli e Elisa Marucci. Un lavoro di squadra e di rete per l’attivazione di questo sportello, che sarà attivo (su chiamata) dall’8 marzo, come data-simbolo. Le donne in difficoltà hanno la possibilità di contattare il Cav allo 0733.256487 o alla mail [email protected] e chiedere un appuntamento presso un ufficio messo a disposizione dall’ufficio servizi sociali di Tolentino (piazzale Europa 8). Sono garantiti accoglienza, ascolto e sostegno, in maniera gratuita e totalmente anonima; sono previsti colloqui di supporto psicologico, consulenza legale, gruppi di auto mutuo aiuto, percorsi di uscita dalla violenza, accompagnamento nella fruizione di servizi pubblici e privati, attività di sensibilizzazione con istituzioni e associazioni. "È fondamentale fare rete – ha commentato l’assessore Lucaroni – e diamo il via a un servizio necessario per tutto il comprensorio. Nasce dalla collaborazione con l’assessorato alle Politiche sociali di Macerata nella persona del vicesindaco Francesca D’Alessandro". "È l’unico sportello in questo ambito sociale – ha aggiunto il dottor Valeriani –, ed è facilmente raggiungibile per tutto territorio. Un primo aggancio per stanare il problema, prevenire nei casi cosiddetti di bassa intensità per evitare che diventino emergenze". "È importante essere presenti e attenti", ha aggiunto la collega Scarponi. La sperimentazione attivata a Tolentino consente il potenziamento della Rete locale Antiviolenza per garantire una presa in carico delle vittime.