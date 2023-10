"Aprire il parcheggio degli ex licei"

L’utilizzo del parcheggio interno agli ex licei, l’eredità Rascioni per la casa di riposo, lo stato dell’arte dell’edificio Ex imbottigliamento, le spese del Comune per i non aventi diritto nell’area container saranno temi discussi nel Consiglio comunale di domani, a Tolentino. L’assise si riunirà alle 16.30 alla sala conferenze dell’Assm.

La minoranza di Fratelli d’Italia e ’Tolentino nel Cuore’ chiede alla giunta, con un’interrogazione, se non ritiene "opportuno e urgente provvedere all’apertura del parcheggio interno agli ex licei, in via Tambroni, al pubblico". Questo alla luce del fatto che i tanti cantieri post-sisma aperti in centro storico, a partire da quello di Palazzo Europa, sottraggono molti posti auto. "La scarsità di parcheggi – spiega Fd’I – potrebbe disincentivare cittadini e turisti", penalizzando le attività del centro.

La stessa opposizione interroga il sindaco sull’iter per rispettare le volontà del compianto Otello Rascioni (l’imprenditore tolentinate, nel testamento, aveva deciso di lasciare una parte del suo patrimonio per l’ampliamento della casa di riposo). "Tenuto conto che l’amministrazione ha individuato quale immobile da destinare a una possibile espansione della casa di riposo la vicina chiesa dei Cappuccini – dice la minoranza di centrodestra –, chiediamo a che punto sia la valutazione da parte dei tecnici incaricati e, qualora non fosse possibile acquisire la chiesa o i tempi per una definizione siano troppo lunghi, se l’amministrazione ha parlato con gli eredi per proporre un’alternativa".

Sul fronte Ex imbottigliamento, invece, il gruppo chiede se è stata chiesta una proroga per il finanziamento concesso, che scadrebbe il prossimo marzo; e se l’Assm abbia istituito un tavolo di confronto con la società che, dopo essere stata estromessa tra le offerte, era ricorsa al Consiglio di Stato. Il Civico 22 invece (centrosinistra) chiederà alla giunta Sclavi a quanto ammontano le spese sino ad oggi sostenute dal Comune in favore delle persone la cui presenza nei container non è giustificata. "Quali provvedimenti intenda in ogni caso adottare per porre rimedio alla situazione posta in essere dalla precedente amministrazione che è fonte di danno per le casse comunali – chiede Civico 22 -. E se intenda o meno denunciare alla competente magistratura contabile quello che appare un danno erariale". Lo stesso gruppo presenterà una mozione sulla mobilità sostenibile, chiedendo all’amministrazione di organizzare entro novembre un’assemblea pubblica ad hoc.