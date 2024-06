"Aprire via Adamello è la soluzione necessaria"

"Per il bene comune, l’unica soluzione è aprire via Adamello. L’interesse di pochi non può danneggiare il bene di molti". Anche il consigliere della minoranza Civico 22 Massimo D’Este torna sul quartiere Vittorio Veneto - Trento e Trieste, il più colpito dal terremoto e dove lui stesso risiede. Dopo l’appello di alcuni abitanti, D’Este ripropone un’idea lanciata al consiglio comunale aperto sul quartiere nel luglio 2023. "Civico 22 fece un’interrogazione proponendo, tra l’altro, una soluzione per via Adamello, interrotta da proprietà adibite a corte. Ci fu la sommossa degli interessati a trovare l’unica soluzione possibile, considerando la complessità della circolazione nel quartiere, almeno per il periodo dei lavori – prosegue D’Este –. Ma l’amministrazione in quell’occasione aveva chiuso ogni discorso. Oggi, dopo questo nuovo appello, cosa fa? Da residente avrei solo svantaggi dall’apertura della via, ma cerco di ragionare come collettività. Presto saranno demolite altre abitazioni e l’idea che propongo è coraggiosa, necessaria e di lungo respiro: aprire parte di via Adamello, se è possibile per la sicurezza stradale, anche per alleggerire il traffico pesante. Ci vuole una soluzione condivisa".