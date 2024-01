Aprono tre negozi nell’area commerciale

Finalmente ecco l’atteso ritorno alla normalità, dopo il terremoto del 2016, per Valfornace. Oggi, infatti, ci sarà l’inaugurazione di ben tre negozi situati nell’area commerciale di Pievebovigliana, in via don Luigi Orione. Nello specifico, si tratta del negozio fisico e online "Gusti Sibillini" dei giovani Filippo Papa e Angelica Sepi, attività di vendita di specialità tipiche del territorio: dai liquori e distillati Varnelli, ai salumi e ai formaggi locali, dal miele al vino. Gli altri, invece, sono il negozio di frutta e verdura, piante e casalinghi "La Margherita" di Maila Proietti Checchi e poi la "Bottega dei Sapori" di Stefania Carradori, negozio di alimentari e cartoleria.