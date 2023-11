"Aquisgrana non è nelle Marche": la smentita arriva in un convegno

Da tempo i sostenitori di San Claudio quale "vera Aquisgrana", sulla scia di quanto sostenuto da Giovanni Carnevale in diversi saggi, chiedevano una conferma agli storici di chiara fama. Alla fine è arrivata una smentita categorica. Non perché ci sia una preclusione nei confronti dei "carolingi", ma semplicemente seguendo la via maestra delle fonti storiche, la vera bussola da seguire quando ci si interessa e si scrive di storia, come insegnano Pirenne, Chabod, Marrou, Braudel, Bloch e tutti gli altri. A sciogliere i nodi è intervenuto – al "convegno fiume" (di sabato e domenica al Teatro delle Logge di Montecosaro) promosso dal Centro Studi Storici Maceratesi – il professor Florian Hartmann, con un intervento scritto – letto e poi spiegato e sostenuto dal professor Tommaso di Carpegna Falconieri dell’Università di Urbino – asserendo che il vero cuore del regno carolingio è Aquisgrana, cioè l’attuale Aachen, dove il docente insegna proprio storia medievale. Inoltre il figlio di Carlo Magno, ovvero Ludovico il Pio – secondo le copiose fonti – si recò direttamente alla tomba del padre dopo la sua scomparsa, avvenuta nel gennaio dell’814 ad Aquisgrana, dove ricevette molti ambasciatori, anche italiani. A fine convegno il professor Carpegna Falconieri ci ha fatto rileggere l’incipit dello scritto di Hartmann, che smentisce Bernahard Illig secondo il quale gli anni 614-911 non sono mai esistiti e sono stati inventati. "La situazione delle fonti per questi secoli è tutto fuorché disastrosa – ha scritto lo storico di Aachen – perché ci sono migliaia di testi ancora oggi conservati in originale, in numero inimmaginabile, sparsi in tutta Europa, tutti da studiare: lettere, leggi, documenti, cronache, annali, biografie, poesie ed iscrizioni". Il convegno – ha detto il presidente del Centro Alberto Meriggi – non doveva discutere di questo argomento specifico, ma del Maceratese e delle Marche tra Impero e Papato, cosa he abbiamo fatto seguendo il metodo di attenersi alle fonti, come indicato nel 1965 dai nostri fondatori del Centro Pio Cartechini, Aldo Adversi e Dante Cecchi. Molta attenzione c’è stata da parte dei convegnisti per Hildegard Sahler (Soprintendenza Belle Arti di Monaco di Baviera), che una ventina di anni fa studiò e pubblicò un libro su San Claudio, incuriosita dalla doppia cappella. Il Parroco di allora, Don Benedetto Nocelli, ebbe notevole stima per la Sahler.

Ennio Ercoli