"Arancione", in scena la commedia di Colica al teatro Feronia

Su il sipario per la nuova stagione di prosa dei teatri di Sanseverino. Domani al Feronia va in scena, con inizio spettacolo alle 20.45, "Arancione", una commedia scritta e diretta da Fabrizio Colica con la collaborazione di Riccardo Sinibaldi. I protagonisti sul palco saranno lo stesso Colica insieme a Leonardo Bocci, Patrizia Loreti, Mauro Conte e Paola Michelini. Presentata in esclusiva regionale, la rappresentazione porta in scena un mix tra chi siamo e chi gli altri vorrebbero che fossimo, un miscuglio di situazioni e sensazioni di cui non possiamo, pirandellianamente, fare a meno. È una commedia ambientata all’ora di cena, ma senza una cena vera e propria, un continuo abbattimento delle aspettative; una commedia umoristica che non contrasta gli stereotipi, ma li abbraccia. Un’intelligente dissacrazione dei più immarcescibili stereotipi sull’identità di genere e su quanto una vuota ideologia possa ancora influenzare i comportamenti per il timore del giudizio.