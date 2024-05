"Arbitrare in A un sogno che si è realizzato"

La scuola ha invitato l’arbitro di calcio Juan Luca Sacchi, direttore di gare in A e B, per un incontro. L’arbitro, originario di Treia, ha incontrato i quattro gruppi classe, assieme ad alcuni studenti di prima media che avevano preparato delle domande, nell’ambito del Progetto “Redazione di Giornalismo” collegato al campionato “Cronisti in classe” del Resto del Carlino. Abbiamo accolto l’ospite nell’auditorium del nuovo plesso “Rita Levi Montalcini” assieme ai docenti e grazie ai professori di educazione fisica che ci hanno preparato all’incontro, reso possibile dalla nostra dirigente scolastica Anna Rosa Vagnoni. Sacchi ha tenuto per le classi terze A-B-C-D una lezione di didattica sportiva, durante la quale sono state tante le domande fatte all’arbitro, intervistato anche da alcuni ragazzi di 1ªB e 1ªD. Sacchi ci ha spiegato alcune situazioni arbitrali paragonandole al mondo di noi ragazzi, come ad esempio quando ha detto che il Var è uguale a “Tik Tok”: utile solo se utilizzato bene.

Sacchi, a quale età si può cominciare a fare l’arbitro di calcio? Lei ha sempre avuto la passione di fare questo mestiere?

"Ho sempre sognato di diventare un giorno arbitro di calcio. È possibile fare l’arbitro di calcio a partire dai 14 anni compiuti".

Qual è stata la prima partita che ha arbitrato in serie A e quanti anni aveva? Che emozioni ha provato in quell’occasione?

"Ho esordito in serie A a 28 anni dirigendo Chievo Verona-Atalanta. Ho provato felicità per aver raggiunto il mio sogno".

Per un arbitro che cosa cambia nella preparazione di una partita di serie A rispetto alla preparazione di un incontro in una lega minore?

"Prima di ogni partita ovviamente bisogna prepararsi bene atleticamente. Però la preparazione è diversa: per arbitrare in A serve un allenamento più intenso rispetto a quello necessario per un incontro di serie minori, come ad esempio la nostra B".

Le esperienze di arbitrare partite di calcio sono diverse a seconda della serie in cui si giocano?

"Non è la partita in sé che cambia l’esperienza dell’arbitraggio, ma il rapporto con i giornalisti. Infatti dopo una partita di serie A essi pongono spesso un sacco di domande al direttore di gara e a volte contestano anche le scelte arbitrali. Invece nelle partite delle leghe minori i giornalisti si preoccupano principalmente di intervistare i giocatori delle due squadre, non tanto gli arbitri, o comunque non fanno commenti o polemiche sulle scelte di arbitraggio".

Lei simpatizza o tifa per qualche squadra di calcio?

"Essendo un arbitro non sono tifoso di nessuna squadra, ma se posso essere sincero simpatizzo per tre squadre in particolare: l’Inter, il Milan e la Juve".

Ronaldo o Messi?

"Penso che, per la loro età, siano entrambi ottimi giocatori di calcio. A livello umano credo però che Ronaldo, anche se ricchissimo come l’altro, abbia una vita diversa perché ovunque va è seguito dai paparazzi e dai fans, quindi spesso deve limitare la propria libertà personale o rinunciare alla privacy".

Nonostante le quattro ore di lezione-incontro, non siamo riusciti a porgergli tutte le domande a cui avevamo pensato. Alla fine dell’intervista Sacchi ha fatto degli autografi ai ragazzi presenti e si è lasciato fotografare assieme alle nostre classi.

Articolo scritto da: Andrea Fabbracci (1ª B), Diego Marabini e Semir Miniri (1ªD)

Intervista fatta da: Andrea Fabbracci, Tommaso Pantanetti e Carlos Lauteri (1ªB), Diego Marabini, Semir Miniri, Edin Felic e Riccardo Tassotti (1ªD)