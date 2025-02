Arbitri di karate a lezione

Nella palestra Diaz di Porto Recanati si è tenuto sabato l’aggiornamento arbitrale e la formazione dei nuovi ufficiali di gara Csen (Centro sportivo educativo nazionale), settore karate. All’interno della struttura messa a disposizione dall’amministrazione comunale, si sono ritrovati tutti gli ufficiali di gara del settore karate delle Marche e anche numerosi aspiranti con tantissima voglia di intraprendere il percorso arbitrale, davanti al docente, responsabile e maestro Fabrizio Tarulli. Il consigliere comunale allo sport Francesco Quercetti e il presidente del comitato Csen Macerata Giuseppe Lambertucci hanno portato un saluto ai partecipanti. Piena soddisfazione è stata espressa da Tarulli, come presidente e direttore tecnico dell’asd Dojo Kyu Shin Karate-Tarulli che tiene corsi di karate da 10 anni, per il grande afflusso di appassionati al settore arbitrale e per l’ospitalità della città di Porto Recanati.