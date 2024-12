Arbitro picchiato, parapiglia alla partita di basket: arriva la polizia

Macerata, 2 dicembre 2024 – Partita sospesa e due volanti della polizia ieri al PalaVirtus di Macerata, per via di un parapiglia nato nel corso della partita di pallacanestro. Un arbitro 17enne è stato spintonato, quattro giocatori sono stati espulsi e la partita è finita a porte chiuse, sotto la vigilanza degli agenti.

In programma c’era l’incontro di divisione regionale 2, che vedeva contrapposti i ragazzi di Macerata Basket contro quelli di Montegranaro.

Questi ultimi erano in leggero vantaggio ma nel corso della partita, anche per via di alcune decisioni arbitrali contestate da entrambe le parti, la tensione è andata sempre più crescendo, dentro il campo e sugli spalti. Il culmine è arrivato quando un giocatore di Montegranaro ha spinto uno dei due arbitri, facendolo finire sul tavolo a bordo campo.

A quel punto la situazione è precipitata con diverse persone entrate in campo, chi per prendersela con giocatori e dirigenti, chi per tentare di sedare gli animi, mentre dagli spalti il pubblico – composto per lo più da genitori e nonni dei ragazzi – contribuiva a surriscaldare l’atmosfera. Il giocatore di Montegranaro che aveva spintonato l’arbitro, nonostante fosse già espulso, era rimasto in campo, e sentendo i commenti dei tifosi di casa si è diretto anche verso di loro, fermato per fortuna prima che le cose degenerassero ulteriormente.

Allarmati gli arbitri, entrambi giovanissimi, hanno chiesto l’intervento della polizia per essere sicuri che non capitassero ulteriori episodi incresciosi. E due volanti sono arrivate dalla questura per tenere sotto controllo la situazione incandescente. Alla fine il pubblico è stato fatto uscire e la partita – arrivata ormai agli sgoccioli – è stata terminata a porte chiuse.

Quattro giocatori di Montegranaro sono stati espulsi: oltre a quello che aveva spintonato l’arbitro, sono stati allontanati anche tre che si erano alzati dalle panchine per intervenire nel parapiglia in campo, comportamento proibito dal regolamento della pallacanestro anche se ci si alza per dividere due litiganti. Alla squadra di casa sono stati dati dieci tiri liberi, con i quali Macerata si è alla fine aggiudicata la vittoria.

Quanto accaduto avrà anche degli strascichi fuori dal campo, visto che dopo il referto degli arbitri sull’accaduto potrebbero esserci sanzioni ulteriori per i giocatori coinvolti, in base a quanto sarà valutato dal giudice sportivo.

Il campionato di divisione regionale 2 è il primo senior, in genere disputato da ragazzi intorno ai 18 anni, ma in teoria aperto a tutte le età. Quanto gli arbitri, ieri sera erano anche loro giovanissimi, in particolare quello spintonato è un 17enne.