Archeoclub delle Marche a raccolta. Ospite il presidente nazionale

Il presidente nazionale dell’Archeoclub d’Italia, Rosario Santonastasio, ha presieduto – nel "Teatrino San Paolo" di Civitanova Alta – un importante incontro a livello regionale (sono ben 18 i Club esistenti nelle Marche) per mettere a fuoco le linee guida di un ulteriore sviluppo dell’associazione, fondata nel 1971 per valorizzare e salvare i beni archeologici e culturali italiani. In pratica l’obiettivo è quello di attuare un maggior raccordo tra tutte le iniziative di base nei vari paesi e città, affinché possano essere supportate al meglio dalla struttura nazionale, per un’azione ancor più capillare ed efficace. Particolare attenzione è stata posta al dialogo e all’incontro con i giovani, affinché conoscano il meraviglioso patrimonio culturale diffuso nel territorio. L’Archeoclub d’Italia – è stato detto nel corso dell’incontro, moderato dalla professoressa Anna Maria Vecchiarelli, presidente Archeoclub Civitanova fondato nel 1990 – conta oggi ben 180 sedi lungo lo stivale, con seimila soci, che a livello di volontariato svolgono una preziosa azione di divulgazione culturale. "Particolarmente riuscita negli anni l’iniziativa "Chiese aperte" – hanno sottolineato Vecchiarelli e Santonastasio – che ha permesso di richiamare l’attenzione della gente e delle istituzioni su edifici sacri che nel passato avevano un’importanza per le comunità, conservando importanti opere d’arte". Il presidente Santonastasio ha elogiato i Club di Civitanova (l’architetto Roberto Giannoni fa parte anche del Consiglio Nazionale), Morrovalle (presidente Nazzarena Acquaroli), Camerino (presidente Fiorella Paino), Comunanza (coordinatrice regionale Stefania Cespi), Offida, Fermo, Jesi, Pesaro e tutti gli altri. Al termine del convegno il presidente Santonastasio ha scoperto la targa davanti all’ex-Pretura con la quale è stata intitolata la sede dell’Archeoclub civitanovese allo storico Vincenzo Galiè.

Ennio Ercoli