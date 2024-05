Archeologia e pianificazione, nuovi scenari

Dalla preistoria fino all’età romana le attuali Marche sono state abitate da popoli e civiltà che hanno lasciato i segni della loro presenza sotto la terra che calpestiamo. Un patrimonio storico, che la nostra Costituzione tutela, solo in minima parte oggi custodito nei musei o riportato alla luce nelle aree archeologiche. La provincia di Macerata è particolarmente ricca di queste presenze dell’antichità, ma Urbs Salvia, Septempeda, Helvia Recina, Potentia ed altre sono solo le punte di tanti "iceberg".

Troppo spesso, infatti, i lavori per la costruzione di un ponte o di una scuola si debbono fermare perché nelle operazioni di scavo riaffiorano resti di una tomba picena o di una strada romana. Ora tutto questo potrebbe essere prevenuto in virtù di un progetto dell’Università di Macerata, chiamato "ArTe", cui stanno lavorando diversi docenti e ricercatori. Esso pone le basi per l’utilizzo di nuovi strumenti di pianificazione territoriale in grado coniugare, su base scientifica, le esigenze della tutela storico-archeologica e le necessità di vita e sviluppo del territorio. Il nuovo metodo è stato sperimentato attraverso uno studio propedeutico sul territorio di Urbisaglia. Esso, mediante lo studio di dati geomorfologici delle aree, realizza una "mappatura di previsione" in grado di fornire una lettura attendibile e aggiornata circa le vulnerabilità e le potenzialità archeologiche dei luoghi.

A presentare il progetto è stato il professor Roberto Perna, docente di archeologia classica presso l’ateneo di Macerata, nel corso del convegno "Archeologia e pianificazione territoriale", che si è svolto all’auditorium Unimc per iniziativa della stessa Università e in collaborazione con l’Ordine professionale degli architetti e pianificatori di Macerata. La presentazione del progetto "ArTe" ha permesso di sviluppare un confronto tra archeologi, funzionari delle soprintendenze, dirigenti degli enti territoriali e liberi professionisti, in cui è stata evidenziata l’importanza del dialogo interdisciplinare e della condivisione di metodologie utili ad elaborare nuovi metodi per la lettura attendibile e aggiornata delle vulnerabilità e potenzialità archeologiche dei territori.

Maurizio Scarpecci, dirigente del settore urbanistica della Provincia di Macerata, nell’illustrare gli strumenti di pianificazione già in atto, ha ribadito la necessità di un approccio congiunto tra le diverse discipline (archeologia, architettura, geologia, botanica) ed ha auspicato che, anche grazie al progetto dell’Università, nei diversi livelli di governo del territorio possano maturare nuove consapevolezze e strategie di valorizzazione del patrimonio archeologico, quale "asset" per il rilancio della competitività dei territori stessi.

