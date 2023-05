Architetti, ingegneri e geometri: la carica dei 105 nuovi assunti

La carica dei 105 nuovi assunti, tra architetti, ingegneri, geometri, personale amministrativo, per dare slancio al processo di ripartenza dell’entroterra. Lo scorso dicembre l’Usr Ufficio speciale ricostruzione della Regione aveva indetto una serie di procedure concorsuali; una partecipazione massiccia (1.122 ammessi alle prove) e una grande mole di lavoro post concorso che ora giunge a conclusione. Da questo mese infatti prenderanno servizio 105 nuove unità, tra le sedi di Macerata, Caccamo di Serrapetrona, Ascoli e Ancona. In questi giorni, sotto la supervisione del dirigente del personale Silvia Moroni, è in corso la firma dei contratti, con l’espletamento delle ultime pratiche burocratiche. "Siamo entrati in una fase più complessa della ricostruzione, in cui saranno finalmente messi a terra molti cantieri – dichiara il governatore Francesco Acquaroli –. L’obiettivo è velocizzare quanto più possibile le pratiche". "Arriva nuova linfa a livello di personale – aggiunge il direttore dell’Usr Marco Trovarelli –. L’intento deve essere solo uno: ricostruire. E farlo nel più breve tempo possibile". Nel frattempo l’Usr ha da poco attivato un nuovo Ufficio relazioni esterne: "In questo modo i cittadini e gli operatori del settore possono essere costantemente aggiornati sullo stato di avanzamento dei lavori della ricostruzione pubblica e privata", conclude Trovarelli.