Archivio di Stato, una mostra nel ricordo di Arturo Ciccolini

"Quante cose sbagliate e ingiuste anche in questa vita militare che dovrebbe invece essere il contrario e rappresentare la giustizia per eccellenza!" Queste alcune parole, scritte dal giovane ufficiale maceratese Arturo Ciccolini al padre pochi giorni prima di morire nel settembre del 1943, che sono state lette domenica scorsa all’Archivio di Stato, in occasione della "Domenica di Carta" promossa dal Ministero della Cultura e dedicata quest’anno al tema "Gli archivi di famiglia".

L’Archivio di Macerata ha aperto le sue sale al pubblico per presentare una mostra documentaria dedicata a questo giovane ufficiale maceratese del 129° Reggimento Fanteria "Perugia", caduto in Albania dopo l’8 settembre 1943. L’iniziativa, introdotta dalla direttrice dell’Archivio di Stato, Anna Ciuti, coadiuvata da Eliana Viola, responsabile della didattica e divulgazione, ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e rappresentanti delle associazioni, fra cui l’Associazione nazionale combattenti e reduci, l’Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, l’Istituto del Nastro Azzurro e Associazione Nazionale Bersaglieri.

Un filmato con immagini d’epoca ha accompagnato il pubblico in un viaggio fra lettere, volti e luoghi del fronte greco-albanese. I partecipanti hanno poi visitato il sacrario militare, accolti dal bersagliere Mario Barbera Borroni.