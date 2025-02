Archivio storico. Oggi la riapertura

Riapre oggi l’archivio storico comunale dopo un intervento di riordino e conservazione. I locali sono situati nella casa di Annibal Caro, a Civitanova Alta. Sarà accessibile ogni giovedì pomeriggio dalle 16 alle 18.30 e sarà possibile entrare anche da casa, consultando attraverso il sito comunale, nella sezione ‘Vivere il Comune’, la mappatura dei documenti presenti.

La riapertura dell’Archivio è un traguardo che è stata raggiunto anche grazie all’impegno dell’associazione Solidarietà Civitanovese (As.So.Ci.), che si occuperà dell’apertura e della vigilanza della struttura durante gli orari stabiliti. Il progetto, che ha portato all’elaborazione di una catalogazione del materiale presente per favorirne la valorizzazione e la fruibilità, è stato condotto da una ditta del settore nell’ambito del programma ‘Marchiviando: Interventi conservativi e di riordino per la valorizzazione dell’Archivio Storico di Civitanova Alta come rinnovato gioiello marchigiano’, e cofinanziato dalla Regione Marche in seguito alla partecipazione del Comune di Civitanova al Bando regionale Unico della Cultura 2023 dedicato proprio agli archivi storici.

"Passo importante per la valorizzazione del nostro patrimonio culturale – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – perché l’archivio racconta la nostra storia e custodisce documenti e materiali di notevole prestigio. Nel corso degli anni il numero delle presenze registrate è aumentato, e la fruibilità ha incrementato anche il flusso turistico dei visitatori della città".