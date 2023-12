Arci, dalla cultura al sociale: "È stato un anno in prima linea"

Bilancio di fine anno per l’Arci Macerata, giunta al termine di dodici mesi di intense attività culturali e progetti sociali ideati su misura per il territorio. "La nuova campagna di tesseramento si è aperta da appena due mesi e siamo già a tremila tesserati – spiega il presidente Arci Macerata e Arci Marche Massimiliano Sport Bianchini –, sintomo del nutrito patrimonio di persone da rappresentare. Vincere due bandi del Pnrr e gestire ben 450mila euro di fondi ci ha reso fieri del nostro operato, spronandoci a continuare". Tanti i progetti concretizzati nel 2023, volti da un lato ad accrescere strutturalmente e qualitativamente gli spazi della rete circolistica, dall’altro a rafforzare il legame con l’Università di Macerata: grazie a un lavoro di ricerca che coprirà i prossimi diciotto mesi, infatti, sarà realizzata un’applicazione per studenti al fine di fornire un canale informativo delle iniziative del luogo. Tutto senza dimenticare i quartieri, estendendo le attività gratuite anche fuori dal centro città. "Nel 2024 lavoreremo su progetti dalle tematiche importanti, quali la parità di genere e il cambiamento climatico", anticipa Bianchini. Prende poi la parola Giulia Messere, del gruppo di progettazione Arci. "Compartecipazione e co-programmazione ci hanno sempre caratterizzato – dichiara –, a partire dal 2016 quando ci siamo attivati per raggiungere le aree interne colpite dal sisma e portare degli aiuti concreti. È un lavoro di rete che coinvolge l’intera regione, raccogliendo i bisogni culturali del territorio e fornendo occasioni di incontro e conoscenza. Un esempio è il progetto "Welfare Cult", volto a contrastare l’esclusione sociale, la precarizzazione e la marginalizzazione nella società". "Miriamo alla creazione di un tessuto sociale associativo – interviene Donato Bevilacqua, per il gruppo di progettazione e impresa sociale –, ampliando la collaborazione tra terzo settore ed enti pubblici: il progetto "C’entro. Insieme per le terre del sisma" appena concluso mirava proprio a questo. Ricordiamo poi le iniziative "Homo Ludens" nell’ambito delle politiche giovanili e "Viridee" che ci hanno permesso di far dialogare i circoli del territorio". Attuale anche il tema della migrazione. Francesca Di Pietro, membro della cooperazione internazionale, dice: "L’associazione Arcs si occupa della promozione sociale, rivolgendosi a contesti extranazionali. Tanti sono stati i progetti pilota, tra cui quello poi realizzato per la creazione di pozzi d’acqua potabile in Camerun. Il lavoro che riguarda i migranti mira a sviluppare il loro benessere nel paese di arrivo senza dimenticare quello di partenza, in un’ottica transnazionale e di crescita personale".