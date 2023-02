Arcieri in divisa per l’ultimo saluto allo storico presidente Palmieri

Oggi, alle 15, nella chiesa San Giovanni Paolo II di Porto Sant’Elpidio (Fermo) ci sarà l’ultimo saluto a Priamo Palmieri, il 56enne di Pieve Torina colpito da un malore improvviso lunedì mattina. Era stato portato subito all’ospedale di Fermo, dove si era spento dopo due giorni di coma (emorragia cerebrale). Il suo ennesimo gesto di amore e solidarietà è stato donare gli organi: il prelievo multiorgano è stato completato intorno alle 16.30 di ieri (la procedura era iniziata la notte precedente). Palmieri, presidente dell’asd Arcieri del Medio Chienti di Belforte dal 2013 allo scorso ottobre, ultimamente svolgeva la funzione di segretario della società e di tecnico di I livello. Domenica era salito sul podio con la sua squadra, al campionato regionale. Un fulmine a ciel sereno per l’intero territorio, che si stringe alla moglie Franca e alla figlia, alla mamma Graziella, al fratello e alla sorella. Priamo aveva vissuto a Pieve Torina, il suo paese, fino al terremoto del 2016, dove era anche titolare di una gioielleria (casa e negozio avevano subìto danni). Poi si era trasferito a Porto Sant’Elpidio. "Al rito funebre noi tutti indosseremo la divisa – spiegano gli Arcieri del Medio Chienti –. Chiediamo a chi parteciperà delle altre società di fare lo stesso, se possibile, per dare l’ultimo saluto a Priamo come avrebbe voluto". E hanno aggiunto rivolgendosi a lui: "Ci volevi bene, ce lo dicevi con le parole e ce lo dimostravi con i fatti. Pensare un Medio Chienti senza di te è impossibile. Sei stato, sei, e rimarrai per sempre il nostro presidente". "Fai un buon viaggio Priamo – scrive un concittadino – il tuo babbo ti aspetterà", in riferimento al fatto che neanche un mese fa Palmieri aveva perso il padre Decio.

Lucia Gentili