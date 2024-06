Macerata, un nuovo tesoro archeologico. “Area artigianale a Urbs Salvia, è la più rilevante delle Marche”

Macerata, 16 giugno 2024 – Al Parco archeologico di Urbs Salvia è iniziata la trentesima campagna di scavi condotta dall’istituto di archeologia dell’Università di Macerata su concessione del Ministero dei beni culturali. Direttore della “Missione archeologica” è il professor Roberto Perna, ordinario di archeologia classica.

Professore, cosa portate alla luce?

“Stiamo scavando in un terreno dove è stata individuata un’importante area artigianale risalente tra la fine del terzo e l’inizio del secondo secolo a.C. Per estensione è il più rilevante ritrovamento archeologico di carattere produttivo di quel periodo storico nelle Marche”.

Allo scavo partecipano i suoi studenti?

“Sì, sono una quarantina, quasi tutti del Dipartimento di Studi umanistici di Unimc, ma aderiscono anche studenti provenienti da altri atenei. Sono organizzati in gruppi e, in base ai turni prestabiliti, si alternano sia in questo scavo sia in quello che stiamo parallelamente conducendo a Villamagna, nell’area di Abbadia di Fiastra, su concessione della Soprintendenza Marche Sud e d’intesa con la funzionaria archeologa di riferimento, Cecilia Gobbi”.

Tutta questa zona, quindi, è una vera miniera di tesori archeologici.

“Urbs Salvia è il Parco archeologico più esteso e più importante delle Marche ed è il principale punto di riferimento scientifico della nostra università. Io sono venuto qui la prima volta da studente ed è nata allora la mia passione per l’archeologia. Negli anni la fattiva collaborazione dell’Università con le istituzioni (Comune e Soprintendenza) ha favorito lo sviluppo delle campagne di scavo e da quando la gestione del Parco è passata alla Direzione regionale dei Musei, con la direttrice Sofia Cingolani abbiamo avviato ulteriori iniziative di valorizzazione”.

Unimc compie missioni archeologiche anche all’estero?

“L’Istituto di archeologia a Macerata opera dal 1968. Il primo docente fu l’archeologo Antonino Di Vita, per alcuni anni anche rettore dell’ateneo. La prima missione archeologica maceratese fu da lui fondata in Libia, poi ne sono seguite altre e attualmente siamo presenti in tutta l’area del Mediterraneo. Da metà luglio, per quattro settimane, dirigerò una campagna di scavi a Gortina, nell’isola di Creta e con me ci sarà un gruppo di studenti. Poi da fine agosto a fine settembre, con altri studenti, proseguiremo gli scavi già avviati in Albania, nel Parco archeologico di Antigonea”.

Le campagne di scavi dell’università hanno un valore essenzialmente didattico?

“Non solo. Sono la principale palestra nella quale gli studenti esercitano il mestiere di archeologo, ma nello stesso tempo con esse adempiamo alla cosiddetta “terza missione” dell’università, ovvero a esercitare attività con valore educativo e culturale a beneficio della società e del territorio”.

Come evolve l’archeologia nell’offerta universitaria?

“Da quest’anno a Macerata c’è una innovativa laurea magistrale a elevata specializzazione, in grado di offrire al laureato ampie possibilità occupazionali. Le iscrizioni si aprono il 15 luglio e il diploma di laurea rilasciato sarà in “Archeologia e sviluppo dei territori””.