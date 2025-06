"Area camper chiusa tra ritardi e improvvisazione: una vergogna"

L’amministrazione Michelini? Ancora una volta lavori a metà. L’area camper Plan Air di Scossicci resta chiusa, tra ritardi e improvvisazione. Una situazione che comporta disagi per i turisti, danni di immagine per la città e mancati incassi per il Comune". È quanto denuncia la sezione locale di Fratelli d’Italia, guidata dal coordinatore Giuseppe Alpini, che fa riferimento all’area camper situata a nord di Porto Recanati.

"Ci troviamo davanti a una gestione approssimativa da parte dell’amministrazione Michelini – sostiene Fratelli d’Italia –. L’area di sosta camper Plan Air a Scossicci è rimasta chiusa nonostante l’inizio della stagione estiva. Dopo la scadenza del precedente affidamento, il Comune ha pubblicato un nuovo bando l’11 aprile, prevedendo la gestione dell’area in cambio di una percentuale sugli incassi da versare alle casse comunali. Il 13 maggio l’area è stata ufficialmente assegnata alla Pro loco, con una percentuale del 24,70% di ritorno economico per il Comune. Tutto regolare? Macché".

Inoltre il partito di destra sottolinea altri aspetti della vicenda. "A oggi Plan Air è ancora chiusa, con gravi disagi per i camperisti, che si trovano la sbarra abbassata proprio nel pieno della stagione turistica – riprende -. Perché? La Pro loco, secondo quanto previsto dal bando, avrebbe dovuto consegnare una polizza assicurativa per poter iniziare la gestione. Tuttavia non è riuscita a ottenerla – precisa Fratelli d’Italia - a causa della mancanza delle certificazioni di conformità degli impianti tecnologici, che spettava all’amministrazione fornire. Il risultato? Un’area di sosta non a norma, bandita e assegnata senza i requisiti minimi necessari, inutilizzabile. Mentre l’area ufficiale resta sbarrata, camper e roulotte hanno occupato in massa i parcheggi pubblici e i campi privati, generando ulteriore confusione e degrado".