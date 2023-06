Area camper digitale, ma è impossibile accedere

di Lorena Cellini

Area camper senza collegamento internet, indispensabile per usufruire dei servizi offerti, a cominciare dal parcheggio nell’area, regolato da una sbarra. Fino a domenica scorsa chi ha tentato di entrare si è inceppato con la procedura. All’ingresso c’è un cartello che orienta gli utenti in un percorso che richiede manualità digitale per scaricare una app, con le istruzioni per registrarsi e quindi scansionare un qr code così da poter accedere alla piazzola. Chi ha provato a smanettare sul cellulare non è riuscito a connettersi tanto da doversi affidare al numero di assistenza telefonica della ditta che gestisce gli accessi e che ha chiarito l’arcano, ovvero l’assenza di connessione internet. E’ vero che il parcheggio è rimasto finora sostanzialmente vuoto, ma chi avesse voluto usufruirne non poteva farlo. Un disservizio grave a fine giugno, anche perché è stata promossa come un passo aventi nella politica turistica l’area camper, inaugurata il 20 maggio, dunque con tutto il tempo per attrezzarla. Ieri l’operatore telefonico, ammettendo di aver avuto contatti con un utente in difficoltà domenica scorsa, ha riferito che il collegamento era stato attivato. La procedura per la connessione è partita con una determina dell’Ufficio tecnico del Comune e l’atto è stato emesso il 29 maggio per affidare a una ditta privata i lavori per il collegamento dell’area alla rete internet, così da poter rendere operativo l’impianto. L’incarico è stato assegnato alla Tecno General Srl di Fermo per l’importo di 1.830 euro. Il progetto dell’area camper è costato 30.000 euro ed è stato approvato dalla giunta Ciarapica nel novembre del 2022, calato su uno spazio sosta in piazza Nassiryia, nel cuore della zona commerciale. E’ stato attrezzato con sette colonnine multifunzione per l’erogazione dei servizi idrici ed elettrici, ai quali si accede pagando attraverso lo smart phone. L’inaugurazione è stata organizzata dall’amministrazione comunale il 20 maggio, con polemiche anche in seno all mondo dei camperisti perché non tutti hanno gradito la collocazione, lontana qualche chilometro dalla spiaggia e in una zona in cui, più che il verde, regna il traffico.