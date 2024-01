Area camper,. Morgoni: gestione ferma

"Non solo è scaduta la convenzione con la Pro loco di Porto Potenza, ma l’area sosta camper in piazza del Mercato non è stata riqualificata, come invece aveva annunciato il sindaco Noemi Tartabini. In pochi giorni è il secondo episodio di un servizio interrotto all’improvviso, dopo la chiusura della biblioteca comunale di via Trento".

A sollevare il caso è Mario Morgoni (nella foto), attuale candidato sindaco del centrosinistra per le elezioni previste, quest’anno, a Potenza Picena. Il riferimento è all’area sosta camper in piazza del Mercato, da circa 15 anni gestita dalla Pro loco. "L’Amministrazione comunale aveva affermato che, passata l’estate, avrebbe aperto un bando pubblico per affidare la riqualificazione della zona e anche la nuova gestione – osserva Morgoni -. Ma così non è andata, perché siamo a inizio 2024 e la convenzione con la Pro loco risulta scaduta, al contempo nessun lavoro di restyling è partito. Da quanto si vocifera, probabilmente il Comune correrà ai ripari e concederà una proroga all’associazione. Ma di sicuro, entro maggio, non ci sarà nessun bando e nemmeno l’intervento di riqualificazione". E proprio su questo punto, Morgoni si dice alquanto polemico.

"Vorrei capire perché il principio di rotazione vale solo per il servizio della biblioteca e non per l’area sosta camper – aggiunge –. Inoltre, che fine ha fatto l’ipotesi di affidare l’area all’Aspp? L’unica cosa certa è che l’Amministrazione si muove solo dopo le scadenze, e non prima, per la solita mancanza di programmazione". La conclusione di Morgoni: "Suggerisco di spostare l’area camper in un posto più adatto come il parco dei Laghetti, per ricavare in piazza del Mercato ben 70 parcheggi, utili alla popolazione".