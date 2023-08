"Area camper pulita dopo le segnalazioni via social, mancano strategie"

Area camper di via San Giuseppe ripulita subito dopo la segnalazione fatta via social, dai gruppi di minoranza "Corridonia Insieme" e "Pensare Corridonia", i quali via social avevano evidenziato l’incuria in cui versava la zona dopo aver raccolto alcune segnalazioni da parte di cittadini e camperisti. "Grazie al loro input – spiega l’opposizione guidata dall’ex vicesindaco Manuele Pierantoni – l’amministrazione comunale ha repentinamente provveduto a sistemare l’area camper prossima al nuovo centro pastorale San Giuseppe, dando ordine e decoro laddove regnavano trasandatezza, incuria e sciatteria. Tuttavia, troviamo questa modalità di procedere francamente frammentaria, insoddisfacente, disorganica e deludente – aggiungono –. La totale mancanza di sorveglianza e cura del territorio, l’assenza di una programmazione organica e coordinata tagliano fuori, escludono, respingono chi non osa scrivere su Facebook, chi non ha internet, chi non è su questa piattaforma social. Troviamo questa strategia quanto meno occasionale ed improvvisata; tutto ciò non si confà ad un’amministrazione che per natura e per definizione si caratterizza come pubblica e fruibile per tutti, dove i cittadini dovrebbero essere alla pari e avere lo stesso ascolto. Confidiamo in un futuro piano organizzativo lungimirante e valevole". Sul tema è intervenuto anche il consigliere di minoranza di "Corridonia Rinasce", Sandro Scipioni; infatti, ultimamente anche altri punti delle strade cittadine sono stati risanati a seguito di segnalazioni inoltrate via social da dei residenti. "Siamo arrivati al fai da te – tuona – mancanza di strategie e programmazione, si salvi chi può".

Diego Pierluigi