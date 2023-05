"Area camper, solo falsità Il presidente non fa nulla"

di Lorena Cellini

L’area camper realizzata dal Comune nella zona commerciale, recentemente inaugurata, è stata stroncata da Gabriele Gattafoni, presidente del Camping Club di Civitanova e responsabile nazionale del progetto Comune Amico del Turismo Itinerante. Una bocciatura che ha fatto rumore, perché arrivata da un ‘addetto ai lavori’, peraltro non il solo a storcere il naso davanti alla scelta di collocare in una zona distante qualche chilometro dal mare un’area attrezzata per accogliere chi fa le vacanze sulle quattro ruote. Qualche giorno dopo il taglio del nastro arriva la replica di tre ex membri del Camping Club Civitanova. "Parla solo a titolo personale", dicono Fabrizio Stefoni, Florindo Funari e Leonardo Caucci che accusano Gattafoni di "troppe falsità, tante telefonate con il passa parola, fatte per boicottare questa area di sosta pubblica e di conseguenza per non venire a Civitanova. E’ un presidente che non ha fatto nulla, a parte creare confusione su qualsiasi decisione, perché non esiste area a suo piacimento. Anzi è riuscito a spaccare la categoria civitanovese dei camperisti". Precisano che si tratta "di un’area sosta breve, non di area campeggi" e ricordano a Gattafoni che in passato "fu lui a chiedere che venisse realizzata un’area sosta dietro al centro commerciale Cuore Adriatico, circa 300 metri più ad ovest dall’attuale area. Quella andava bene perché era proposta da lui?". I tre si rammaricano "perché Gattafoni ha fatto di tutto per boicottare la scelta, l’inaugurazione e continua con la sua pubblicità contro Civitanova. Allora, da uomo tutto di un pezzo, cosa aspetta a riconsegnare la stanza che il Comune gli concede per fare le riunioni dell’associazione? Forse abbiamo rotto un sistema e per questo motivo molti camperesti civitanovesi hanno abbandonato". In conclusione "vogliamo ringraziare questa amministrazione comunale e basta con le polemiche".