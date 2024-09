Area camper utilizzata dai rom. Gattafoni: scelto il posto sbagliato

Erogazione dell’acqua interrotta all’area camper di piazza Europa perché il servizio veniva utilizzato dai rom, che hanno mostrato di gradire quella collocazione, al contrari dei camperisti che invece se ne sono tenuti alla larga fin dalla sua inaugurazione, ormai due anni fa. Il caso non sorprende Gabriele Gattafoni (nella foto), presidente dell’associazione camperisti, che fu tra quelli che misero in guardia fini da subito l’amministrazione, prevedendo un fallimento. E dopo il problema dei rom esce allo scoperto con un post sul suo profilo Facebook: "Insieme al direttivo abbiamo fatto di tutto per convincerli che sarebbe stata una scelta assolutamente sbagliata realizzare l’area camper in quel posto. Anzi, ex soci dissenzienti mi hanno anche diffamato per questo, ma ecco il risultato". "Non la usano - rincara Gattafoni - neanche quelli che stavano in pompa magna all’inaugurazione e che preferiscono, giustamente, andare vicino al mare o al centro. A nulla è valso il nostro impegno e il nostro attaccamento alla città". L’area camper dista circa tre chilometri dal litorale ed è stata realizzata al centro della zona commerciale, circondata da strade molto trafficate, a ridosso del casello dell’autostrada. Una collocazione infelice, nemmeno servita da una navetta di collegamento con il mare e con il centro. Tutto il contrario di quello che cerca un turista e, in particolare, un camperista. Inaugurata nel maggio del 2023 è costata circa 130.000 euro e ne giorni scorsi è stata frequentata da carovane rom che non sono entrate nel perimetro (per farlo bisogna registrarsi con una App e pagare) ma si sono allacciate da fuori alle colonnine che erogano i servizi e in questo modo hanno utilizzato gratis l’acqua fino a quando il Comune non è intervenuto.

Lorena Cellini