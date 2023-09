Area cantiere TOLENTINO: Cambia la viabilità

In piazza dell’Unità e via Tambroni, dalla settimana che sta per iniziare, viene installata un’area di cantiere per i lavori a Palazzo Europa. Cambia quindi la viabilità: dalle 7.30 di domani al 31 ottobre 2025, in piazza dell’Unità nell’area di parcheggio (lato ufficio postale) è vietata la sosta ed è disposta la rimozione forzata di tutti i veicoli; vietato anche il transito, a eccezione dei residenti che devono raggiungere i garage del condominio, dei mezzi delle Poste o di soccorso. Viene istituito il doppio senso di circolazione per consentire l’uscita delle auto anche dal lato di piazzale Europa con l’obbligo di arrestarsi e dare la precedenza. In via Tambroni divieto di sosta con rimozione nel primo stallo di sosta a pagamento. Invece in via Portanova, solo per la giornata di domani dalle 7.30 alle 12.30, è stato predisposto il divieto di transito nel tratto tra via Tonezza e l’incrocio, per lavori di smontaggio gru; il transito pedonale dovrà essere garantito in sicurezza. Mentre dalle 7 di martedì alle 17 di venerdì, sempre in via Portanova ma per un intervento di ripristino della strada, dal civico 9 T al 9 A scatta il divieto di transito. Inoltre, domani, dalle 8 a fine lavori, per l’installazione di una gru, divieto di sosta con rimozione forzata in via Borgo Foro Boario al civico 42 e conseguente senso unico alternato con diritto di precedenza per i veicoli diretti in direzione cartiera.