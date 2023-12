Area commerciale sì, poi no: il privato porta il Comune al Tar

Area commerciale vicino al Chienti, il Comune prima approva e poi la boccia e il privato trascina l’amministrazione davanti al Tar. La società R. M. I. non rinuncia al progetto e ha presentato un ricorso per l’annullamento della delibera di consiglio numero 34 del 19 giugno scorso. Si parla della variante parziale al Piano regolatore per la costruzione di una struttura commerciale su due piani (una concessionaria di auto) su un terreno di 3.400 metri quadrati di superficie, a ridosso della riva del fiume Chienti, dietro l’ex Pellegrini-La Serra. Alcuni mesi prima, nell’ottobre del 2022, la stessa variante venne adottata dall’aula consiliare, con il centro destra compatto e con il voto contrario di centro sinistra e liste civiche di opposizione, schieramento deciso a contrastare un progetto che prevede una costruzione al limite di una zona ad alto rischio idrogeologico. Quando, a giugno, la variante è tornata in aula per l’adozione definitiva i problemi politici interni alla maggioranza hanno provocato labocciatura della variante, prima in commissione consiliare urbanistica e poi in assise. Un dietro front sulla cui legittimità è chiamato a decidere il Tar. Per difendersi il Comune ha affidato un incarico legale all’avvocato Marco Bonifacio Calzecchi Onesti. Parcella di 2.950 euro.

l. c.