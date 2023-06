Area commerciale vicino al Chienti, bocciata la variante: in commissione vota contro Pantella (FdI)

Bocciata dalla commissione urbanistica la variante al Prg approvata dall’amministrazione del sindaco Fabrizio Ciarapica per la costruzione di una struttura commerciale su due piani (concessionaria) sopra un terreno di 3.400 metri quadrati a ridosso della riva del fiume Chienti, dietro l’ex Pellegrini-La Serra. L’organismo, composto da cinque consiglieri comunali, tre di maggioranza e due di opposizione, si è riunito ieri pomeriggio per esaminare le osservazioni. Al voto il centro destra si è diviso e il progetto non è passato: tre i no e due i sì. Determinante il presidente della commissione, Roberto Pantella di Fratelli d’Italia. Il suo voto si è aggiunto a quelli dei membri della minoranza, Lidia Iezzi (Pd) e Piero Gismondi (Nuova Città) mentre hanno espresso parere favorevole Piero Croia (Forza Italia) e Paola Campetelli (Civitanova Unica). La variante è stata adottata lo scorso ottobre in consiglio comunale, con il centro destra compatto quella volta e con invece centro sinistra e liste civiche contrari, per il fatto che la costruzione si trova al limite di una zona ad alto rischio idrogeologico. Ieri in commissione sono state esaminate tutte le osservazioni (quattro) presentate alla variante da parte di cittadini e associazioni e su ognuna è stato espresso un parere. Alla fine c’è stato il voto sull’adozione definiva della variante, con il 3-2 che l’ha respinta e che era comunque nell’aria, per lo scontento verso il progetto serpeggiante da tempo in Fratelli d’Italia. Ora l’atto tornerà in consiglio comunale e ci andrà con allegato il parere negativo della commissione urbanistica, che però è solo un organo consultivo e dunque la bocciatura non è detto ne pregiudichi l’approvazione, a meno che in aula, tra i banchi del centro destra, non approdino i malumori già emersi ieri in Fratelli d’Italia.