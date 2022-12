"Area container, chi può farlo contribuirà alle spese"

"Il 31 dicembre resta una data spartiacque per l’area container, tra chi è terremotato eo attenzionato dai servizi sociali e ha tutto il diritto di essere aiutato dalle istituzioni, come previsto dalla normativa. E chi no". Il sindaco Mauro Sclavi, assieme all’assessore Flavia Giombetti, ha spiegato le novità. "Chi non ha diritto a restare ma non vuole uscire ed è nelle condizioni di farlo, contribuirà alle spese – spiega il sindaco –. Questa "emorragia" andava fermata tempo fa: se noi non mettevamo un argine, non avremmo chiuso l’anno, col rischio di un Comune in default". Ogni mese i container costano tra i 30mila e i 40mila euro. "Soldi pubblici, di tutti i tolentinati – precisa il sindaco –. Noi avremmo optato per le casette, dove, in un secondo momento, sarebbero potuti entrare gli operai del post-sisma. Ora però ci troviamo a risolvere la questione container. A gennaio faremo un’assemblea pubblica con la cittadinanza per spiegare la situazione". "In questi giorni – aggiunge Giombetti – abbiamo rifatto i colloqui con i residenti dell’area e rivisto caso per caso, soprattutto per chi ha un reddito e quindi ha la capacità di uscire dai container e trovare una soluzione abitativa. Noi ci siamo attivati trovando, come promesso, una sistemazione per le persone fragili, circa una ventina, con figli minori (tra ieri e stamattina hanno iniziato a portare via le proprie cose). Ma la maggior parte delle circa settanta persone rimaste è reticente ad uscire e pochissime fra queste - si contano sul palmo di una mano- sono terremotate e quindi avrebbero diritto a rimanere. Non possiamo usare la forza né togliere i beni primari, come acqua ed elettricità. Però coloro che non sono terremotati, hanno un reddito e si possono permettere un appartamento (tra l’altro in questi sei anni, non avendo nessuna spesa, si sono rafforzati economicamente) devono uscire. Altrimenti devono iniziare a contribuire pagando una somma, una sorta di affitto. E il servizio mensa diventerebbe a pagamento".

E ricorda che la passata amministrazione aveva fatto una delibera sui container in affitto, "con cifre esorbitanti che vanno riviste". "Intanto – prosegue Giombetti – cercheremo di riunire i rimasti in un’unica area: inizieremo a smantellare il resto. La Protezione civile ha dato l’ok per vendere alcuni moduli; altri invece resteranno come area emergenziale, una volta che saranno liberati. L’assistenzialismo in questi anni è stato nocivo e le persone purtroppo si sono abituate. C’è gente con grande dignità, terremotata, che sta aspettando la casa in costruzione; ma c’è anche chi non ha titolo per rimanere nei moduli, che rifiuta l’alloggio che gli abbiamo proposto e butta via il cibo con aria di sfida. E questo mi dà un grande dispiacere".

l. g.