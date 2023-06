Area container e canone Ricorso respinto: il Tar dà ragione al Comune

Il Tar ha respinto la domanda di sospensione, presentata da due famiglie, dei provvedimenti del Comune di Tolentino che determinavano il canone da pagare per la permanenza nell’area container. "Provvedimenti che, quindi, sono stati dichiarati pienamente legittimi ed efficaci", commenta l’ente. "Sono molto soddisfatta dell’esito – dichiara l’assessore Flavia Giombetti –: andremo avanti con la linea profilata già in campagna elettorale. Sono sempre stata sicura della correttezza dell’operato di questa amministrazione e, forte del sostegno e della competenza dei collaboratori di cui si avvale, nonché della professionalità dell’avvocato Luigi Pianesi, ne abbiamo avuto conferma anche dal punto di vista giudiziario. È solo la prima di numerose azioni che stiamo predisponendo nell’interesse della città". "Un risultato molto importante – aggiunge il sindaco Mauro Sclavi –, ho piena fiducia della giunta e dei collaboratori che, in maniera capillare, affrontano le varie problematiche". Le due famiglie sono state assistite dagli avvocati Riccardo Scagnetti e Piero Montecchiari. Una delle due (madre di due minori), pur non volendo rinunciare all’azione giudiziaria intrapresa e ora conclusasi, ha accettato un appartamento che le è stato recentemente proposto dal Comune, "seguendo l’iter già adottato in casi simili al suo".