Area container, il Comune alle vie legali

di Lucia Gentili

La giunta di Tolentino ha incaricato due avvocati per assistenza legale, nelle fasi giudiziali e stragiudiziali, con l’obiettivo di attivare tutte le procedure necessarie e predisporre i conseguenti atti per la definitiva chiusura dell’area container di via Colombo. "È stata una priorità di questa amministrazione fin da subito – afferma l’assessore alla ricostruzione Flavia Giombetti -. Quando ci siamo insediati, ai container risiedevano circa 140 persone e oggi sono 38. È vero che avevamo previsto di chiudere l’area entro il 31 dicembre 2022, ma c’è stata un’importante diminuzione dei presenti. Di questi 38, neanche una decina rientra fra gli aventi diritto (questi ultimi, una volta usciti, possono fare richiesta del Cas, contributo di autonoma sistemazione). Il resto è formato da persone la cui abitazione nel frattempo è tornata agibile; oppure da persone alle quali abbiamo proposto un’alternativa (come una mamma con minore, l’unico minore rimasto) ma l’hanno rifiutata. Ora, noi vorremmo chiudere il villaggio container in via definitiva, indicativamente entro fine settembre. Ma per farlo abbiamo bisogno dei due avvocati incaricati, un amministrativista e un penalista, che ci accompagnino e guidino nelle procedure e ci tutelino. Si tratta di una fase delicata, abbiamo bisogno del loro appoggio per procedere con tutto quello che è legale e fattibile per chiudere l’area". Da qui, l’affidamento dell’incarico all’avvocato Luigi Pianesi di Ancona, che ha già affrontato le problematiche legate all’occupazione dei moduli abitativi (in occasione di due ricorsi al Tar precedentemente presentati) e all’avvocato Bruno Mandrelli di Macerata.

La richiesta di assistenza legale sarebbe un passaggio propedeutico e basilare per intervenire, prossimamente, qualora necessario, con l’ausilio delle forze dell’ordine. "L’area deve essere chiusa anche perché la sua apertura impegna tanti soldi pubblici che potrebbero essere utilizzati per tutta la cittadinanza, basti pensare alle varie manutenzioni – prosegue Giombetti -. Andiamo avanti ancora oggi con delibere di giunta e solleciti ad uscire. Come deterrente per i non aventi diritto avevamo previsto un canone di affitto, ma nessuno di questi ha mai versato un euro. E noi, solo da gennaio di quest’anno, abbiamo dovuto spendere oltre 150mila euro dei cittadini prelevando anche dal fondo di riserva. Non è giusto che un posto simile resti ancora aperto a quasi sette anni dal terremoto".