"Area contaminata, ma la bonifica funziona"

"L’inquinamento dell’area ex Nuovo Pignone è una questione che si protrae ormai da molto tempo e la stiamo seguendo come amministrazione comunale. Gli interventi di bonifica sono in corso e stanno dando dei risultati confortanti, con una significativa riduzione dei valori di contaminazione del terreno". Lo assicura l’assessore ai lavori pubblici e all’urbanistica Lorenzo Riccetti, che fa riferimento alla situazione dell’area privata situata in via Scossicci, a nord di Porto Recanati.

Quel sito industriale è rimasto inquinato all’inizio degli anni 2000, a causa di un’alta concentrazione di solventi clorurati presente sulle falde acquifere. "A marzo scorso c’è stata una conferenza dei servizi, a cui ha partecipato il nostro Comune insieme con i proprietari dell’area e gli enti preposti, come l’Ast di Macerata e l’Arpam – dice Riccetti –. Così, in quel frangente, è stato approvato il progetto di variante e bonifica della zona, progetto che prevede la realizzazione di ulteriori pozzi per l’estrazione dell’acqua contaminata. Chiaramente l’intervento è a carico del privato, ma il Comune è stato coinvolto perché il sito ricade nel territorio di Porto Recanati e dobbiamo tutelare la pubblica incolumità".

Quella del sito della Nuovo Pignone è una vicenda che parte da lontano, da oltre vent’anni. "Il piano di caratterizzazione risale addirittura al 2002, mentre la prima conferenza dei servizi ci fu nel 2003 e a marzo 2006 venne approvato il primo progetto di bonifica con la mappatura dell’area – riprende l’assessore Riccetti –. Ciò ha fatto sì che, dal 2007 a 2015, le concentrazioni di solventi clorurati ravvisate nel terreno si sono nettamente ridotte grazie a un impianto di estrazione multifase. Non solo: nel 2019 le operazioni sono andate avanti con iniezioni di ossidanti chimici e biodegradazione. E ancora: nel 2021 è stato redatto un nuovo piano di analisi del rischio e nel 2022 è seguita una variante di bonifica per via di una massa contaminata trovata in quel sito".

Ma la situazione, sottolinea l’assessore Riccetti, è migliorata e non poco: "D’altronde è stata monitorata nel tempo e lo dimostrano i dati, che parlano di una concentrazione inquinante sempre più bassa. Quindi nessun allarmismo, e anzi con la giunta abbiamo tenuto sott’occhio la vicenda".

Giorgio Giannaccini