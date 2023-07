Area contaminata sul Chienti a Civitanova: recinzioni abbattute e ballerine

Recinzione ballerina, in alcuni tratti abbattuta, quella che dovrebbe isolare i due spicchi di spiaggia sud inquinata davanti all’impianto del Tiro a Volo. Peraltro i bagnanti sembrano non curarsene troppo e prendono tranquillamente la tintarella a pochi metri dalle aree che una indagine geologica ha classificato come contaminate da sostanze cancerogene, tra queste il mercurio che è volatile. In questa zona è vietato stendersi a terra perché il contatto con la sabbia è considerato pericoloso per la salute. Il risultato dei sondaggi è contenuto in una relazione consegnata all’amministrazione comunale lo scorso gennaio, ma l’ordinanza di divieto di accesso alle aree (anche nel terreno intorno alla pista ciclabile del fiume Chienti) con i relativi cartelli di avviso sono comparsi soltanto a giugno. Una vicenda su cui si è sviluppata una grossa polemica, con le opposizioni partite all’attacco della giunta Ciarapica accusata di aver emanato con mesi di ritardo i provvedimenti necessari per tutale la salute pubblica.