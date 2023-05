Area dedicata ai caduti di Kindu

Un’area di circolazione, a Tolentino, sarà intitolata ai Caduti di Kindu. L’amministrazione Sclavi vuole dare omaggio ai tredici militari dell’Aeronautica che, in missione di pace per l’Onu (nell’operazione delle Nazioni Unite in Congo), furono uccisi all’aeroporto della città di Kindu nella notte tra l’11 e il 12 novembre 1961. In contrada Pace c’è un’area (via 8 Marzo) costituita da uno spazio distinto dal resto della via e sul quale non risultano residenti, che può essere individuato per l’intitolazione. Il sindaco e la giunta hanno ritenuto opportuno, "viste anche le altre denominazioni della zona, relative a fatti o personaggi che hanno fatto della pace il proprio denominatore comune", dedicare questo piazzale ai Caduti di Kindu. La delibera sarà inviata alla prefettura per richiedere l’autorizzazione. Il Comune precisa che in cantiere ci sono altre intitolazioni.