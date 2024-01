Area del cratere: rilancio tramite cultura e tradizione

"Tradizione e cultura salveranno l’Epicentro?". Si intitola così la lectio magistralis che il maestro d’arte, musicista e imprenditore, Filippo Sorcinelli, terrà venerdì 2 febbraio per gli studenti delle scuole superiori di Tolentino, al teatro Politeama. Si inizierà alle 11 con i saluti del sindaco Mauro Sclavi, dell’assessore comunale alla Ricostruzione Flavia Giombetti e del presidente del Consiglio regionale Dino Latini. Poi, alle 11, l’introduzione di Francesco Capozza, giornalista e vaticanista per Libero. A seguire, la lectio magistralis del maestro Sorcinelli, mentre alle 12.30 ci saranno le conclusioni con il senatore Guido Castelli, commissario straordinario per la ricostruzione.

Filippo Sorcinelli è un artista poliedrico e un imprenditore innovativo delle Marche. E si è fatto conoscere in tutto il mondo grazie a Lavs, il suo atelier che ha vestito anche i papi Benedetto XVI e Francesco, e al suo brand di profumi d’arte. Per questo, sarà lui a rivolgersi agli studenti delle classi quinte del Filelfo (classico, scientifico, coreutico, ite) e dell’Ipsia ’Renzo Frau’ di Tolentino, cittadina duramente colpita dal terremoto del 2016. Sorcinelli, in veste di mentore, condividerà con loro riflessioni, consigli e idee, frutto della sua personale esperienza, che lo ha portato oggi alla piena realizzazione professionale. E ciò non sarebbe stato possibile senza una forte passione per l’arte, declinata in tutte le forme, che si è trasformata in un lavoro grazie a costanza e impegno. Era il 2016 infatti quando Sorcinelli lanciò ’Epicentro’, una fragranza dedicata ai luoghi colpiti da questo devastante fenomeno, e in particolare al piccolo paese di Bolognola, appena 138 abitanti, a cui l’artista ha deciso di destinare i ricavati delle vendite di quel profumo. Un esempio di come si possa rielaborare un’esperienza traumatica attraverso l’arte e la creatività, generando bellezza; un modo per spiegare ai giovani come il saper fare, la passione e la cultura creino sempre valore. Lo stesso percorso di Sorcinelli ne è la dimostrazione. Dopo la licenza di maestro d’arte e la maturità di arte applicate, Filippo si diploma al conservatorio Rossini di Pesaro perfezionandosi al Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma e diventando organista nelle cattedrali di Fano, Rimini e San Benedetto. Finché nel 2001 realizza la sua prima casula per un amico che doveva prendere i voti. È la prima opera di Lavs, acronimo di Laboratorio atelier vesti sacre, con sede a Santarcangelo di Romagna, che si occupa della progettazione e realizzazione di vesti sacre e accessori per la liturgia. Dalle vesti sacre ai profumi il passo è stato breve, perché nel 2013 nasce il marchio "Filippo Sorcinelli", con la prima collezione olfattiva.