Area di ritrovo in caso di emergenza. Stop al degrado e via i container

Si prospetta finalmente una nuova vita per l’area di ammassamento in via Del Sole, dove sono presenti diversi container fatiscenti che da tempo versano in uno stato di degrado. Infatti il Comune di Porto Recanati ha appena ottenuto un importante finanziamento di 60mila euro, tramite il bando Pr-Fesr 2021-2027 della Regione Marche. Nello specifico, questi fondi vengono erogati proprio per migliorare le strutture della Protezione civile e a mettere in sicurezza le aree dove accogliere la popolazione in caso di emergenze, come terremoti o altre calamità.

E adesso è l’amministrazione comunale a dirsi davvero contenta per il finanziamento ricevuto, che servirà pure sul fronte della sicurezza. "Si tratta di un aiuto concreto per rendere la città più preparata e pronta a gestire situazioni difficili, puntando su prevenzione e interventi rapidi – spiega la giunta di Porto Recanati -. Grazie a questo contributo sarà sistemata l’area di ammassamento in via Del Sole, cioè il luogo dove le persone possono essere raccolte in sicurezza in caso di evacuazione. Questo intervento rappresenta un passo avanti per la sicurezza di Porto Recanati, offrendo più protezione a cittadini e turisti. Un segnale importante che dimostra l’impegno dell’amministrazione per la tutela del territorio".

Contento, ovviamente, anche il sindaco Andrea Michelini. "Grazie a questo contributo, sarà realizzata la sistemazione dell’Area di ammassamento – sottolinea il primo cittadino portorecanatese -. Siamo certi che sarà un ulteriore contributo all’efficienza delle attività della Protezione civile, che si è sempre dimostrata pronta e collaborativa in ogni problematica che si è venuta a creare in città. Un finanziamento che inciderà in maniera fattiva sulla sicurezza del territorio, della cittadinanza e degli ospiti".