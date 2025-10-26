Area ex Anconetani. Eliminati 13 parcheggi

Verranno cancellati tredici posto auto dall’area parcheggio ex Anconetani, all’interno dell’area portuale. Il Comune recepisce una richiesta avanzata dall’Ufficio Circondariale Marittimo, che già dal settembre 2024 ha fatto presente alla Prefettura di Macerata la necessità di limitare l’accesso pedonale all’area portuale operativa durante le ore di attività dei cantieri navali. Una iniziativa che va nell’ottica di una maggiore sicurezza e che ha visto intanto l’installazione di una cancellata a ridosso della rampa di alaggio per gestire il via vai dei pedoni, di ciclisti e anche auto, che non si ferma nemmeno quando i cantieri movimentano le gigantesche gru mobili. Nel progetto c’è anche il rifacimento della segnaletica a terra dell’area portuale con la successiva realizzazione di un percorso pedonale prossimo al muretto di delimitazione della spiaggia, inoltre sono previsti nuovi parcheggi adiacenti. Le modifiche impattano anche sull’ex area Anconetani, circa 2.900 metri quadrati trasformati in parcheggio e che ospitano un totale di 105 posti auto a pagamento, gestiti dalla Civita.s. Lo scorso luglio, la Capitaneria di Porto ha fatto presente al Comune la necessità di sopprimere ulteriori stalli di sosta in questo comparto, in corrispondenza del moletto Medusa e per consentire la creazione di un passaggio pedonale, e di destinare in via permanente una linea di parcheggi dell’ex cantiere Anconetani, ora a pagamento, a favore dell’area operativa e a servizio delle esigenze portuali. La modifica, che l’amministrazione ha accettato di apportare a proprie spese, comporterà il taglio di una fila di stalli, in tutto tredici posti a pagamento e di un posto per disabili e verrà via anche la macchinetta del parcometro. Modifiche la cui spesa è stata quantificata in circa 10.000 euro e che arriveranno nel nome della sicurezza e impatteranno sulla sosta e sulle abitudini dei pedoni.