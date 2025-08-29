Area ex villino Cingolani. I lavori restano fermi

Restano fermi i lavori del cantiere (Piano Casa) di viale Vittorio Veneto al numero 225, nell’area dell’ex villino Cingolani. Il Consiglio di Stato infatti ha respinto, con ordinanza emessa ieri, la richiesta dell’impresa edile Felici Srl di ottenere la riforma del provvedimento emesso dal Tribunale amministrativo regionale il 13 giugno (ordinanza cautelare numero 498) per disporre lo stop provvisorio delle ruspe, il tempo necessario a verifiche istruttorie, almeno fino alla camera di consiglio fissata per il 25 settembre, nella quale verrà valutato l’esito dei controlli.

L’appello della Felici è stato proposto nei confronti di Giampietro Verdini e Cinzia Mennoia, firmatari del ricorso al Tar che ha prodotto la sospensione dei lavori e la decisione dei giudici di disporre approfondimenti sul permesso a costruire per lavori di demolizione e ricostruzione con ampliamento del fabbricato (un palazzo di cinque piani al posto del villino) rilasciato dall’ufficio tecnico comunale il 15 novembre 2024 all’impresa edile. Ieri è stata pubblicata l’ordinanza che conferma la legittimità del provvedimento cautelare con cui il Tar ha sospeso il titolo edilizio.

Per il Consiglio di Stato infatti "è erronea la motivazione dell’appellante circa la mancata valutazione del fumus da parte del giudice di primo grado ai fini della concessione della misura cautelare" e la decisione è maturata in considerazione della necessità di mantenere il cantiere integro "impedendo una trasformazione dei luoghi almeno fino al prossimo 25 settembre, stante comunque che dagli atti di compravendita la consegna dovrà avvenire entro e non oltre il 31 gennaio 2027, risultando quindi irrilevante il differimento della decisione cautelare in primo grado".

L’ordinanza del Consiglio di Stato specifica, inoltre, che "il giudice di primo grado si è correttamente posto in una ottica proattiva per una celere definizione del merito riservandosi una decisione sull’istanza cautelare il 25 settembre". Inoltre "la soluzione adottata rappresenta un’applicazione condivisibile della tecnica decisoria fondata sul bilanciamento degli interessi e pertanto il presente appello, relativo alla sospensione interinale del provvedimento impugnato, in considerazione di quanto stabilito dal giudice di primo grado è da respingere".