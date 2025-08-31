"Area giochi e ciclabile immerse nel degrado"

"Il sindaco e l’assessore delegato alle aree verdi e alla cura delle piste ciclabili e dell’ambiente dovrebbero occuparsi di migliorare la vivibilità, l’accoglienza, il decoro e la sicurezza. Quanto meno, garantire le più semplici e basilari manutenzioni degli spazi pubblici". Comincia così un attacco della consigliera Mirella Paglialunga agli amministratori per denunciare "lo stato di degrado, di incuria e di pericolo in cui versa la pista ciclabile del Castellaro, in particolare l’area giochi destinata ai bambini". Lunga la lista delle doglianze: "La vegetazione alta nasconde totalmente il fosso del Castellaro, non esiste più da tempo la staccionata che dovrebbe essere barriera di sicurezza, l’altalena non ha più i sedili e dei pali, con tanto di chiodi appuntiti, svettano a mostrare il grave decadimento, il cavalluccio a dondolo è arrugginito, con il sedile di legno sbeccato, chiodi arrugginiti sono in bella vista su palizzate e giochi di legno". Non è tutto. Per l’esponente della lista di opposizione Per Civitanova "la chicca arriva con un cartello che invita alla raccolta differenziata posto accanto ad un contenitore arrugginito e privo di contenitore per l’immondizia". Segnala inoltre "la mancanza della segnaletica a terra che divide la parte pedonale dalla parte ciclabile, della totale assenza, per usura, delle strisce pedonali di attraversamento della strada all’altezza della Cinciallegra, dei segnali stradali totalmente coperti dal fogliame rendendo il luogo insicuro per gli automobilisti e per i pedoni". Tutto questo alla consigliera pare "la dimostrazione che la giunta Ciarapica non ha più a cuore il benessere della città, nemmeno con l’ordinaria amministrazione. In tre anni dall’ultima sua elezione nulla ha realizzato delle promesse elettorali. Ci si può solo augurare che Ciarapica non approdi in Regione".