Area in via degli Alpini, riqualificazione del verde: arriva l’ok al progetto

Approvato dalla Giunta il progetto per riqualificazione del verde pubblico attrezzato nell’area di via degli Alpini, da anni in stato di degrado, da adibire a luogo di aggregazione e di socializzazione a servizio dei Rioni Mercato e San Francesco. L’intervento è finanziato con 400mila euro giunti in città dai fondi stanziati dal governo per la rigenerazione urbana. Il dirigente dell’Ufficio tecnico aveva incaricato della progettazione definitiva ed esecutiva delle opere edili e strutturali, impianti elettrici, clima, idrici e fognari nonché della direzione dei lavori il Geom. Luca Ricciardi e l’ingegnere Gianluca Clementi, entrambi di Recanati. L’intervento va a chiudere una vicenda di molti anni fa che parte nel 1982 quando in quell’area verde nacque il "Club Aquila": un campetto polivalente con diverse attrezzature sportive e una pista di pattinaggio a disposizione del quartiere e dei soci dell’associazione, guidata da Giuseppe Pioppi (nelle foto). Nel tempo venne a mancare la manutenzione della zona e quell’area non venne più aperta al pubblico per motivi di sicurezza e l’accesso consentito solo ai membri del club che frequentano per le proprie attività sociali e ricreative la struttura realizzata con i fondi dei soci stessi. Negli anni passati il comitato aveva avviato una petizione per recuperare l’uso pubblico dell’area chiedendone la riqualificazione. In Giunta è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento di restauro e rifunzionalizzazione dell’immobile "Ex Asilo Carancini", da adibire a centro polivalente culturale, sociale, educativo a servizio del quartiere di Castelnuovo. L’intervento ha un importo di 656.048 euro di cui 616.524 finanziati dall’Ue con il Pnrr e i restanti 39.524 coperti da fondi comunali.

Asterio Tubaldi