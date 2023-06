Area montana: incontro con Acquaroli

Una proposta di legge per rivitalizzare la montagna. E’ stato questo il tema dell’incontro che si è svolto a Palazzo Raffaello, Ancona, tra il governatore Francesco Acquaroli, e una delegazione del movimento civico Dimensione Marche, composta dal coordinatore regionale Giovanni Casoni, dal sindaco di Castelsantangelo sul Nera, Mauro Falcucci, e dal responsabile per Macerata, Gabriele Micarelli. "Si è convenuto sulla necessità di intervenire in maniera concreta e dimensionata alle nuove esigenze strutturali, sociali ed economiche della montagna per il rilancio di un territorio sempre più in difficoltà – afferma la delegazione -. Il presidente Acquaroli ha dato la sua più ampia disponibilità ad avviare un discorso di collaborazione per un documento programmatico".