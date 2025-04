Area per cani vicino alle case. Scatta la protesta dei residenti

"L’area cani di via Cardarelli è troppo vicina alle nostre abitazioni, crea disagi". Diciassette residenti scrivono al Comune per segnalare che lo sgambatoio in fondo alla via, in prossimità dell’intersezione con via Vittime sul Lavoro e via Prezzolini, sta portando problemi di varia natura. "L’area andrebbe posta ad almeno 100 metri dalle abitazioni, mentre qui è a 11,65 metri. Poi c’è la questione dell’inquinamento del suolo, con fosforo e azoto rilasciato nel terreno dalle deiezioni spesso non raccolte – sottolineano i residenti –. Inoltre, l’inquinamento acustico è notevole, con l’abbaiare dei cani a cui si aggiungono le chiacchiere di chi li porta".

Nella Pec inviata a prefettura, questura e Comune, i residenti lamentano anche che "l’aria è inquinata, specie nei periodi estivi, e maleodorante. A seguito di accanite rimostranze degli abitanti in zona, stufi di subire inconvenienti che avevano generato situazioni conflittuali allarmanti anche sotto l’aspetto della sicurezza a causa di atti sconsiderati ad opera di ignoti – sottolineano i residenti –, è stata soppressa l’area di sgambamento che era stata allestita tra la pista di pattinaggio e via Verga, perché la struttura si presentava troppo vicina alle abitazioni ed alla strada. L’amministrazione però realizza, a sorpresa, un’altra altra area cani nella nostra via, ancor più a ridosso delle abitazioni quando, tra l’altro, già era stata preannunciata realizzabile in via Valadier, senza tener conto della delibera consiliare che prevedeva l’ampliamento dell’area già presente in via Verga e quella di Fontescodella".

I residenti raccontano che il Comune alle loro rimostranze ha risposto che vuole "incrementare le aree destinate ai cani, e che quella in questione non verrà spostata. Le linee guida del ministero in merito alle distanze che le aree cani devono avere dalle abitazioni sono solo uno strumento di consultazione". I residenti lamentano che "il danno è anche economico, le nostre proprietà vengono svalutate per queste problematiche". I residenti chiudono la nota spiegando che "siamo amareggiati e sdegnati per quanto è stato realizzato e fiduciosi che l’area venga trasferita al più presto lontano da Collevario". Nell’esposto, i firmatari scrivono poi che si riservano "di intraprendere ogni azione tesa a ottenere quanto auspicato".