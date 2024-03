Area per i camper. Nuovi cartelli in città

Sono apparsi in città nuovi cartelli stradali che indicano ai camperisti la direzione dell’area sosta realizzata nella zona commerciale.

Si tratta di una iniziativa che il Comune ha preso in questi giorni per comunicarne, intanto, l’esistenza e per informare chi entra in città alla guida di una roulotte che se vuole fermarsi a Civitanova può scegliere la zona di sosta attrezzata, che si trova nel cuore del comparto commerciale. Una iniziativa che arriva a poco meno di un anno dalla inaugurazione della struttura, quando sono sono stati pochissimi gli accessi registrati fnora, e si può al momento parlare di flop dell’investimento fatto dal Comune, circa 130.000 euro. La collocazione, lontana dal mare e al centro di una zona trafficata (a ridosso della A14 e della statale 77) è da un punto di vista logistico vicina alle arteria di grande comunicazione, ma non è appetibile a chi si muove per turismo. E i camperisti lo dimostrano ogni giorno, preferendo dirigenza verso il centro della città e verso il lungomare per parcheggiare in zone più salubri e vicine ai servizi, come è ul caso di passa Abba che domenica era ‘invasa’ dai caravan, ben sette quelli che sostavano nella zona parcheggio.