Area protetta zona ’Tre case’: "Ripristinare la recinzione"

Ripristinare la protezione che delimita l’area regionale floristica protetta ‘Tre case’. Lo chiede Marco Cervellini, esperto di botanica ed esponente della lista civica ’Ascoltiamo la città’. La zona è quella che si trova a ridosso dello stabilimento balneare Virgola Zero Uno, lungo il litorale al confine con Porto Potenza. "Un’area importante - spiega Cervellini - per turismo sostenibile, conservazione della natura e qualità della vita, perché è l’ultimo lembo di spiaggia naturale senza concessioni, e ora oggetto di possibili pressioni indirette per variante in Vas ‘zona Orso’- villaggio vacanza". Ricorda Cervellini che "sebbene la convenzione non sia attiva dal 2021, l’amministrazione comunale dovrebbe occuparsi della delimitazione dell’area utile per garantire la fruizione umana e per mantenere il decoro". Il riferimento alla Vas riguarda un’area su cui c’è la richiesta al Comune, avanzata da privati, per il via libera alla realizzazione di un villaggio vacanze lungo la statale 16, difronte alla spiaggia delle ‘Tre Case’, per la quale l’amministrazione ha stipulato con Legambiente una convenzione per la conservazione della flora e fauna protetta, ma che non è stata rinnovata.

l. c.