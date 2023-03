’Area retanti’ all’ingresso del porto: c’è il progetto per la bonifica

Bonifica di un’area all’ingresso del porto inquinata da idrocarburi, c’è il progetto operativo ma probabile che non si muoverà nulla prima dell’estate. Un procedimento che ha visto innumerevoli riunioni che hanno coinvolto tecnici del Comune, della Provincia di Macerata, di Regione, Arpam e Ast, di Eni, Petroltecnica e cooperativa della Casa del Pescatore, fino alla Conferenza dei servizi decisoria del 21 febbraio, che ha varato l’approvazione della bonifica della cosiddetta area ‘Punti vendita marini’, collocata prima dell’ingresso al molo sud, un terreno deposito carburanti meglio conosciuto come ‘area retanti’. Lì bisognerà scavare per asportare le zolle inquinate e lo si farà evitando di impattare sulla stagione estiva e sulla balneazione. Il progetto riguarda la prima fase della bonifica, che sarà vincolata alla legge varata per il territorio contaminato e definito come Basso Bacino del fiume Chienti, nel perimetro del quale c’è anche la zona del deposito carburanti. L’area risulta contaminata, secondo quanto riferisce la relazione dell’Ast di Macerata "da idrocarburi leggeri, idrocarburi pesanti nei suoli e sottosuoli e da idrocarburi totali nelle acque di falda". Tra le misure imposte dall’Azienda sanitaria anche quelle legate alle procedure operative come le attività di rimozione, movimentazione all’interno del sito, il trasporto e il recupero smaltimento dei terreni contaminati che verranno asportati. In tutte le fasi di questo processo, e durante il prelievo dei campioni e della classificazione dei rifiuti, dovranno essere adottati sistemi tali da non creare danni all’ambiente e alla salute pubblica, anche in relazione alle formazione di polveri. L’autorizzazione per all’approvazione del progetto di bonifica è rilasciata dal Comune così come quella per l’avvio dei lavori.

l. c.