Area ristoro, c’è la concessione

È bastato offrire dieci euro in più rispetto alla base d’asta di mille euro stabilita nel bando della gara di appalto per aggiudicarsi la gestione, per i prossimi sette anni, del punto di ristoro del parco di Villa Colloredo Mels. Un vero colpo di fortuna per il vecchio gestore, la ditta recanatese "Bar Old Way" di Paolo Politi e Greta Cingolani, che forse ha confidato sul fatto che nessun altro avrebbe partecipato alla gara di appalto per il pub. Un serio rischio perché sarebbe stato sufficiente la partecipazione di un solo altro concorrente per far saltare l’offerta delle 1010 euro. Ora il dirigente dell’area tecnica dovrà predisporre apposito atto concessorio dell’assegnazione in concessione che dovrà riportare in dettaglio tutte le prescrizioni relative agli orari di apertura e chiusura dell’attività, le norme di sicurezza da adottare, i compiti da assolvere in merito alle pulizie dell’area, ai decibel delle emissioni sonore e definire il calendario delle attività di animazione da organizzare in base a quanto proposto in sede di gara. L’area del Parco di Villa Colloredo, dove verrà svolta l’attività commerciale, è formata da circa 30 metri quadrati. da adibire a gazebo e 60 per i tavoli all’aperto e dal roccolo (ex casa delle scimmie), oggi ristrutturato e agibile, della superficie complessiva di metri quadrati 32,71 (di cui 20,13 al piano terra e 12,58 al piano primo), oltre ad ulteriori 30 metri quadrati da utilizzare ugualmente per i tavoli all’aperto.