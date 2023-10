Area solidarietà: panchine dedicate ad Alzheimer, Aido e ’Amici Per’

Oggi a Tolentino, alle 16.30 in via Caduti di Nassiriya, sarà inaugurata l’Area della solidarietà con le panchine Alzheimer, Aido e Amici Per. "Un’area tematica – spiegano amministrazione e assessorato alle Politiche sociali - che per Tolentino rappresenta una novità e che offre un importante spunto di riflessione per mantenere sempre alta l’attenzione su malattie e disagi sociali. A queste tre panchine prossimamente ne seguiranno altre per sensibilizzare su particolari disfunzioni e onlus di volontariato del territorio". L’assessore Elena Lucaroni ha ribadito l’attenzione su patologie "che non riguardano solo il paziente ma anche la famiglia, che non deve sentirsi isolata".