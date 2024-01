Area verde dedicata a Trovellesi: ok dalla giunta, ma Carassai vota no

Un’area verde vicina alla bocciofila di Fontespina verrà intitolata a Tonino Trovellesi, noto personaggio del quartiere. L’ha deciso la Commissione comunale Toponomastica e lo ha approvato anche la giunta, ma col voto contrario di un assessore, Ermanno Carassai, che ha motivato il no dichiarando che "l’intitolazione di un’area pubblica si deve basare su meriti acquisiti nei confronti della collettività e non sui presupposti di un noto personaggio, come indicato nel documento istruttorio, in quanto nella nostra città tantissimi soggetti sono noti". E’ andata che nella seduta del 21 dicembre scorso la proposta è passata per alzata di mano, con cinque voti favorevoli e uno contrario, di Carassai. Se Trovellesi meritasse l’intitolazione di uno spazio pubblico è questione che s’è posta anche la Commissione Toponomastica, che durante l’esame ha preso però atto delle cinquecento firme depositate la scorsa estate dai residenti di Fontespina. "Mi fa piacere che la giunta abbia accolto, anche se non all’unanimità, la richiesta di 500 firmatari per dare il nome di Trovellesi a una zona del quartiere", commenta Giorgio Pollastrelli, presidente della Commissione. La richiesta è stata intanto inoltrata al Prefetto di Macerata. I requisiti per procedere ci sono, anche il fatto che siano trascorsi dieci anni dal decesso. Tonino Trovellesi è stato un personaggio a Fontespina. Di professione barbiere – la sua vetrina si trovava lungo la statale – nella zona di San Carlo Borromeo ha lasciato il segno, nel cuore dei concittadini e nelle tradizioni popolari e religiose, tanto che nella piazzetta davanti alla chiesa c’è affissa una targa a suo ricordo. Per decenni ha infatti animato la festa di San Carlo e fu lui, nel 1988, a ideare la Sfilata delle Brocche, evento che si svolge ogni estate, con donne in costume d’epoca che sfilano sul lungomare nord a ricordo dei tempi in cui si andava ad attingere l’acqua alla fonte di via Marco Polo. Era amato da tutti e la sua barbieria era un punto di riferimento. Lì esponeva, fiero, anche una sciarpa della Fiorentina, la sua squadra del cuore, che gli aveva regalato l’amico, e cliente affezionato, Mario Cognigni, all’epoca presidente della Società viola, sotto la gestione della famiglia Della Valle. Appena il Prefetto rilascerà l’autorizzazione verranno stabilite date e modalità per la cerimonia di intitolazione a Trovellesi dello spazio verde vicino alla bocciofila.