Aree escluse per la discarica: "È un altro bluff elettorale"

"Altro bluff elettorale", così i gruppi di minoranza "Corridonia Insieme" e "Pensare Corridonia", guidati dall’ex vicesindaco Manuele Pierantoni (nella foto) si sono espressi sulla questione discarica provinciale, prendendo in considerazione anche il fatto che durante l’amministrazione Cartechini erano apparsi in città dei manifesti appesi dal "Comitato No green Corridonia", proprio contro l’allora primo cittadino. "Quello che l’amministrazione Cartechini ha sempre sostenuto sulla questione discarica si è rivelato quanto mai vero – spiega l’opposizione –. La prima lista di siti era solo una lista provvisoria e le procedure per l’adozione del piano d’ambito, quindi della successiva fissazione dei criteri per l’individuazione dei siti, sono iniziate il 21 dicembre del 2015". Nel gennaio 2017 c’era stata l’illustrazione ai sindaci della provincia delle aree idonee e non per la localizzazione degli impianti dei rifiuti. "Le aree di Corridonia già c’erano in questa prima illustrazione – spiegano –. Dopo essere stata tatticamente assente all’assemblea del 29 agosto 2023 per non risultare tra i votanti del Piano d’Ambito, la nostra sindaca Giampaoli, nell’assemblea dell’Ata 3 del 30 novembre, chiede se l’ordine dei siti illustrati abbia un significato e le viene risposto di no dato che non c’è più la classifica iniziale. L’amministrazione Cartechini anziché fare battaglie ideologiche e politiche sceglie di agire dal punto di vista tecnico". Fu infatti affidato l’incarico ad un nucleo di tecnici competenti. "Viste le esperienze precedenti si è preferito spendere su questo anziché su inutili ricorsi e non c’è mai stato nessun vincolo sulle aree potenzialmente idonee, come invece qualcuno ha voluto far credere – aggiunge l’opposizione –. I tecnici incaricati dall’amministrazione Cartechini ad oggi sono riusciti, con le loro relazioni, a fare in modo che risultassero non idonee 4 aree. Ora vediamo che qualcuno vuole assumersi onori che per certo non ha. Non chiediamo scuse, ma che ora si lavori affinché la discarica non venga realizzata nei confini di Corridonia".