Aree per i cani, salta l’appalto. La cooperativa scioglie il contratto

Aree comunali per lo sgambamento dei cani spesso lasciate chiuse, le proteste dei cittadini e ora la risoluzione del contratto da parte del Comune, che contesta gravi inadempienze contrattuali a chi doveva garantire il servizio. Lo scorso febbraio l’amministrazione aveva appaltato la gestione dei due spazi alla cooperativa sociale Minerva di Pavia per l’importo di 16.377 euro, spalmati su un biennio, da marzo 2024 a febbraio 2026. I problemi sono iniziati questa estate e a metà luglio il Comune ha cominciato a contestare diversi inadempimenti, soprattutto la mancata apertura e chiusura dell’area interna al parco Cecchetti per 45 giorni, con l’applicazione di una penale di 173 euro. L’andazzo non cambia e a ottobre Palazzo Sforza riceve la lettera con cui la cooperativa decide di interrompere i rapporti. "La Minerva – si legge nella comunicazione – intende sciogliere il vincolo contrattuale per il servizio in oggetto. Pertanto il contratto e le obbligazioni non verranno adempiute dal 15 ottobre 2024" e provvede anche alla riconsegna delle chiavi di accesso alle aree di sgambamento di via Nelson Mandela e del parco Cecchetti.

Il capitolato di appalto sottoscritto dalla Minerva metteva in capo alla cooperativa obblighi precisi: avrebbe dovuto, dal primo settembre al 31 dicembre, aprire e chiudere dalle 7 alle 20 tutti i giorni entrambe le aree, effettuando un controllo quotidiano e una pulizia generale una volta a settimana; invece, dal primo luglio al 31 agosto gli orari di apertura e chiusura prevedevano due ore in più quotidiane (tutti i giorni dalle 7 alle 22) con le stesse incombenze di controllo e pulizia. Che qualcosa non funzionasse lo si poteva immaginare anche dal livello di scontento degli utenti che più volte si sono lamentati davanti ai cancelli chiusi. Alla fine, a metà ottobre il Comune ha ufficialmente contestato gravi inadempienze contrattuali e applicato le penali, ma la cooperativa non ha risposto e nemmeno opposto controdeduzioni. Ora l’amministrazione si riserva di quantificare gli ulteriori danni per la risoluzione dell’appalto.

Lorena Cellini