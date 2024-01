Aree verdi dedicate ai cani: "Arriveremo a 11 sgambatoi. E serve un cimitero per animali"

Le iscrizioni al corso per patentino conduzione cani seconda edizione, che si terrà il primo fine settimana di febbraio, sono andate sold out due giorni dopo la pubblicazione della notizia. "Un successo – dice Laura Laviano, assessore all’Ambiente –, tanto che abbiamo già in mente nuove edizioni. Il corso ha una sua importanza anche per chi ancora non ha un cane, ma ha intenzione di averlo. Deve sapere a cosa va incontro, perché il cane non è un gioco e tenerlo al meglio implica soddisfazioni e impegni per molti anni".

Quanto cani ci sono in città?

"I microchippati sono oltre novemila, ciò significa in media uno per famiglia. Poi ci sono i cani presenti nel canile municipale la cui gestione è passata, tramite bando di evidenza pubblica, dalla Meridiana all’Enpa".

Quanti cani ospita il canile?

"Da aprile a dicembre 2023 ci sono state 46 presenze, 9 adozioni e 6 decessi".

Quanti sgambatoi ha Macerata?

"Nel giro di qualche mese termineremo di sistemare o di inaugurare tutti gli sgambatoi, alcuni dei quali suddivisi in due aree, e così arriviamo a 11. Abbiamo sistemato aree di sgambamento vecchie, ne abbiamo costruite di nuove, quella di cui vado più fiera e non abbiamo ancora inaugurato è quella di Sforzacosta. È divisa in due perché, per il benessere animale, non è detto che possano coesistere tutti i cani con caratteristiche, stazze e comportamenti diversi".

Le deiezioni dei cani sui marciapiedi o davanti a ingressi di case, negozi e vetrine sono cosa comune purtroppo.

"Abbiamo fatto tante sanzioni. Vorremmo fare un’ordinanza dove obblighiamo il conduttore del cane a portare con se una bottiglietta d’acqua per sciacquare qualsiasi superficie venga bagnata dall’urina del proprio animale. Avere il patentino serve anche a questo: non solo per conoscere l’etologia del cane e sapere che abbiamo un essere vivente accanto, ma anche per riflettere sul comportamento umano".

Su quali obiettivi si sta lavorando?

"Lo scorso anno avevamo fatto uno studio di fattibilità per un cimitero per animali. È qualcosa che manca a Macerata. Avendo una bella area vicino al canile si potrebbe mirare a una doppia utilità: si va a trovare il proprio caro animale e allo stesso tempo, si visita il canile. In questo percorso si può, perché no, pensare di prendere un altro compagno di vita".

Ha un sogno nel cassetto?

"Sì. La realizzazione di un parco canile dove avere dei cani addestrati per poterli far portare a passeggio da chi non può permettersi, per svariati motivi, di tenere con sé al meglio un cane. A tal proposito, era stato fatto uno studio per ripulire la zona dell’ex Fornace".